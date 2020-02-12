Молочнотоварный комплекс «Яновичи» на 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота открыли в Витебском районе.

Как пишет газета «Витебские вести», открытие состоялось 12 февраля в рамках выездного семинара на Витебской бройлерной птицефабрике, представляющей собой сегодня многопрофильную интеграционную структуру, развивающую как птицеводство, так и молочное животноводство, и растениеводство.

На комплексе комфортные условия для обслуживающего персонала, построены отдельные здания для содержания телят, молодняка и нетелей, дойных коров, доильно-молочный блок, родильное отделение, внедрена фильтрационно-сушильная установка, позволяющая организовать непрерывный цикл сушки органики с последующим использованием в качестве подстилочного материала (в республике только на двух объектах опробована подобная технология).

В марте для обеспечения работников жильем планируется заложить 24-квартирный жилой дом.