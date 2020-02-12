|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЛОЧНОТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС «ЯНОВИЧИ» НА 1,4 ТЫС. ГОЛОВ ОТКРЫЛИ В ВИТЕБСКОМ РАЙОНЕ
12:40 13.02.2020
Молочнотоварный комплекс «Яновичи» на 1,4 тыс. голов крупного рогатого скота открыли в Витебском районе.
Как пишет газета «Витебские вести», открытие состоялось 12 февраля в рамках выездного семинара на Витебской бройлерной птицефабрике, представляющей собой сегодня многопрофильную интеграционную структуру, развивающую как птицеводство, так и молочное животноводство, и растениеводство.
На комплексе комфортные условия для обслуживающего персонала, построены отдельные здания для содержания телят, молодняка и нетелей, дойных коров, доильно-молочный блок, родильное отделение, внедрена фильтрационно-сушильная установка, позволяющая организовать непрерывный цикл сушки органики с последующим использованием в качестве подстилочного материала (в республике только на двух объектах опробована подобная технология).
В марте для обеспечения работников жильем планируется заложить 24-квартирный жилой дом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
Курсы в банках
на 13.02.2020
Конвертация в банках
на 13.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте