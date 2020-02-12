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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСЬ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ИГРОК РЫНКА ГРУЗОВИКОВ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
12:32 13.02.2020

В Беларусь приходит новый игрок рынка грузовиков Ford Trucks.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «Трансконсалт Сервис», для Ford Trucks Беларусь – это единственная страна в Восточной Европе, где еще не был представлен новый седельный тягач Ford F- MAX.

Уже в феврале в Минске официально объявят о начале продаж магистрального тягача для международных автомобильных перевозок – Ford F-MAX. Новость сразу имеет два серьезных аспекта: географический и экономический.

Во-первых, с назначением в Беларуси эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks будет представлен на территории всей Восточной Европы. Буквально два года назад с этой моделью производитель начал активно выходить на европейские рынки, и за это короткое время точки продаж и обслуживания были организованы во всех европейских странах. Сразу после своего дебюта на выставке IAA’2018 в Ганновере магистральному тягачу Ford F-MAX был присужден титул International Truck of the Year-2019. Награда ITOY в мире грузовиков означает ровно то же самое, что «Оскар» в киноиндустрии или Нобелевская премия в науке.

«Ford Trucks предпринимает для выхода на рынок Европы смелые шаги и достигает каждой поставленной цели», – заявил Серхан Турфан, вице-президент Ford Trucks.

Ожидается, что вице-президент лично приедет в Минск, чтобы объявить старт продаж модели и подписать эксклюзивный договор на дистрибуцию с компанией «Трансконсалт Сервис».

Сервисная сеть в Беларуси уже налажена и представлена двумя СТО: в Бресте и Минске. А гарантийное и послегарантийное обслуживание грузовики Ford F-MAX смогут пройти на более чем 200 авторизованных СТО в странах ЕС и СНГ.

Во-вторых, рынок грузовиков для международных перевозок довольно консервативен. Ford Trucks, предлагая белорусским клиентам абсолютно новый для рынка седельный тягач Ford F-MAX, намерен создать серьезную конкуренцию другим брендам и предложить грузовик с лучшей стоимостью владения.

Инженеры Ford Trucks провели огромную работу для того, чтобы сделать грузовик удобным и практичным. Например, пол в кабине ровный, а внутренняя высота позволяет стоять в полный рост, салон оснащен большим количеством вещевых отсеков (спроектированы по принципу багажных полок авиалайнеров) и даже резиновой накладкой на двери, чтобы водитель мог комфортно оставить там сменную обувь (такой нюанс учтен только в Ford F-MAX). Под кабиной – 12,7-литровый 6-цилиндровый собственный дизель Ecotorq мощностью 500 л.с.

Благодаря привлекательной цене, отлаженному сервису и быстрому доступу к запчастям грузовики Ford успешно завоевывают долю рынка в России и Украине, хорошо продаются на Ближнем Востоке, включая такие страны, как ОАЭ, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию.
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