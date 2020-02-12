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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК В ЯНВАРЕ ОБСЛУЖИЛ ПОЧТИ 384,5 ТЫС. ПАССАЖИРОВ
11:23 13.02.2020
В январе текущего года Национальный аэропорт Минск обслужил 384 491 пассажира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, по сравнению с январем 2019 года прирост составил 20,2%.
За январь 2020 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск авиарейсов составило 2 249, что на 6,2% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.
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