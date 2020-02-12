ЭКОНОМИКА РБ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АЭРОПОРТ МИНСК В ЯНВАРЕ ОБСЛУЖИЛ ПОЧТИ 384,5 ТЫС. ПАССАЖИРОВ

11:23 13.02.2020 В январе текущего года Национальный аэропорт Минск обслужил 384 491 пассажира. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, по сравнению с январем 2019 года прирост составил 20,2%. За январь 2020 года число обслуженных в Национальном аэропорту Минск авиарейсов составило 2 249, что на 6,2% превысило результаты работы за аналогичный период прошлого года.