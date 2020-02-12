Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,6%, в том числе на инвестиционные товары – 101,8%, промежуточные товары – 100,6%, потребительские товары – 100,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,5%, в том числе в растениеводстве – 104,1%, животноводстве – 100,8%.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 100,9%.