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ЭКОНОМИКА РБ


ДМИТРИЙ КРУТОЙ О КОНКУРЕНЦИИ В ТОРГОВЛЕ: КАЖДЫЙ В СВОЕМ СЕГМЕНТЕ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ
10:39 13.02.2020

Правила конкуренции в торговле должны быть понятны всем участникам рынка и выполняться ими. На это обратил внимание 12 февраля первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Сегодня, по словам Дмитрия Крутого, у белорусских участников рынка возникают вполне обоснованные жалобы о недобросовестной конкуренции со стороны некоторых российских магазинов низких цен. Даже в России поведение этих игроков рынка вызывает огромное число жалоб, отметил он.

«Думаю, в рамках программных документов, которые сейчас пишем (в частности, это среднесрочная программа развития страны до 2025 года, программа конкуренции), мы должны объявить рынку понятные инструменты и механизмы конкуренции в определенных сегментах», - сказал первый вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

«Если мы говорим, что доля иностранных субъектов торговли не должна превышать определенный процент, то каждый в своей нише должен понимать правила игры: как эти магазины открываются, функционируют, кто их проверяет», - добавил Дмитрий Крутой.

Неразберихи в этом плане быть не должно. А связана она прежде всего с регулированием, убежден первый вице-премьер. «Эта работа в первую очередь МАРТ. У вас есть все площадки, где вы можете с участниками рынка все это обсуждать и вырабатывать соответствующие меры, фиксируя их в программных документах, если надо», - сказал Дмитрий Крутой.
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