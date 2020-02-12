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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ БЕЛАРУСИ 10 МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2019 ГОДУ
10:20 13.02.2020
За 2019 год в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 10 млрд. долларов США инвестиций.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,1% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (18%), Кипра (7,6%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило 7,2 млрд. долларов США, или 72,3% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За 2019 год организациями республики (кроме банков) направлено за рубеж инвестиций на сумму 5,8 млрд долларов.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (61,9% от всех направленных инвестиций), Украины (15,5%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (9,8%).
На долю прямых инвестиций приходилось 91% всех направленных инвестиций за рубеж.
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