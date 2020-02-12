Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) считает необходимым ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка. Об этом 12 февраля заявил замглавы ведомства Андрей Картун на заседании коллегии.

По его словам, доля отечественных товаров на внутреннем рынке за последние пять лет снизилась на 8%, в том числе по продовольственной группе - на 5%.

«Сейчас по продовольственной группе доля отечественных товаров на рынке составляет около 77,5%. Конечно, в таких условиях нам необходимо принимать дополнительные меры по защите внутреннего рынка», - сказал замминистра.

Среди основных причин он назвал низкую конкурентоспособность отдельных товаров, возросший импорт потребительских товаров из России и рост рыночной силы крупных торговых сетей.

«Особое внимание будет уделено выработке мер по защите отдельных стратегических товаров и экономической безопасности страны», - подчеркнул Андрей Картун.

Он также сообщил, что МАРТ подготовило проект указа, который направлен на ограничение конкуренции со стороны зарубежных поставщиков и импортеров, в том числе на снижение влияния крупных торговых сетей.

На необходимость выработки новых мер защиты внутреннего рынка обратил внимание первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой, выступая на итоговой коллегии Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

При этом он подчеркнул: не стоит ожидать того, что «сейчас начнется какое-то махровое регулирование и будут приниматься непонятные решения».

«…республика является субъектом международного права, участником многих интеграционных объединений, мы должны обязательно соблюдать все международные обязательства», - сказал Дмитрий Крутой. То есть, регулирование должно быть тонким, но действенным, подчеркнул он.

Первый вице-премьер, в частности, обратил внимание на то, насколько агрессивной стала риторика отдельных государств в части защиты внутреннего рынка. Некоторые из них озвучивают проекты решений, которые будут наносить очевидный урон белорусским экспортерам.

«Учитывая открытый характер нашей экономики и очень большую долю внешней торговли, конечно, это будет требовать от нас адекватного и оперативного реагирования и принятия зеркальных мер, в том числе в отношении защиты внутреннего рынка», - сказал Дмитрий Крутой, которого цитирует сайт правительства.