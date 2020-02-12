В январе 2020 г. годовой рост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре на текущий год не более 5%. Об этом говорится в обзоре Национального банка.

Согласно информации, относительно декабря 2019 г. потребительские цены в январе 2020 г. выросли на 0,9%.

«Наблюдалось дальнейшее замедление годовой динамики базовой инфляции, а также цен на плодоовощную продукцию при ускорении годовых темпов роста регулируемых цен и тарифов», - отмечается в обзоре.