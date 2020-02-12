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ЭКОНОМИКА РБ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОЙДЕТ 13 ФЕВРАЛЯ
18:00 12.02.2020
13 февраля состоится расширенное заседание коллегии Министерства энергетики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на коллегии будут подведены итоги деятельности за 2019 г. по вопросам выполнения ключевых показателей и заданий социально-экономического развития, реализации мероприятий государственных и отраслевых программ, сооружения атомной электростанции, определены приоритеты дальнейшего развития отрасли.
В рамках мероприятия состоится открытие диспетчерского пункта Центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго».
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