ЭКОНОМИКА РБ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ ПРОЙДЕТ 13 ФЕВРАЛЯ

18:00 12.02.2020 13 февраля состоится расширенное заседание коллегии Министерства энергетики. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, на коллегии будут подведены итоги деятельности за 2019 г. по вопросам выполнения ключевых показателей и заданий социально-экономического развития, реализации мероприятий государственных и отраслевых программ, сооружения атомной электростанции, определены приоритеты дальнейшего развития отрасли. В рамках мероприятия состоится открытие диспетчерского пункта Центральной диспетчерской службы РУП «Минскэнерго».