19 февраля 2020 г. состоится семинар на тему «Трудовой кодекс-2020: нововведения. Актуальные вопросы трудового законодательства», организаторами которого выступают общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» совместно с УПУ «Центр «Медиация и право».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на мероприятии планируется рассмотреть такие вопросы, как оформление работника на работу; заключение срочных трудовых договоров; новый вид временного перевода – перевод на другую работу, в том числе к другому нанимателю; оплата труда при временном переводе; снятие ограничений по режиму работы для женщин (ст. 263 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК), иные гарантии трудового законодательства, предоставляемые работающим женщинам (ст.ст. 185, 286 ТК); особенности регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу (новая глава ТК) и др.

С подробной информацией о программе и условиях участия в семинаре можно ознакомиться по ссылке.