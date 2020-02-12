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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОВВЕДЕНИЯ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ ОБСУДЯТ НА СЕМИНАРЕ В МИНСКЕ
17:49 12.02.2020
19 февраля 2020 г. состоится семинар на тему «Трудовой кодекс-2020: нововведения. Актуальные вопросы трудового законодательства», организаторами которого выступают общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» совместно с УПУ «Центр «Медиация и право».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на мероприятии планируется рассмотреть такие вопросы, как оформление работника на работу; заключение срочных трудовых договоров; новый вид временного перевода – перевод на другую работу, в том числе к другому нанимателю; оплата труда при временном переводе; снятие ограничений по режиму работы для женщин (ст. 263 Трудового кодекса Республики Беларусь (ТК), иные гарантии трудового законодательства, предоставляемые работающим женщинам (ст.ст. 185, 286 ТК); особенности регулирования труда работников, осуществляющих дистанционную работу (новая глава ТК) и др.
С подробной информацией о программе и условиях участия в семинаре можно ознакомиться по ссылке.
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