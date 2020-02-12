Концерн «Белнефтехим» определил основные задачи на 2020 год на состоявшемся 11 февраля заседании совета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, основными задачами на 2020 год определены: выполнение установленных ключевых показателей, диверсификация поставок нефти на белорусские НПЗ, удовлетворение в полном объеме потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах и продукции нефтехимии, повышение операционной эффективности во всех организациях, рост производительности труда.

Советом отмечено, что, несмотря на ряд процессов (в том числе инцидент с поставкой грязной нефти), имевших экстренный характер и оказавших негативное влияние на объемы поставок нефти и условия ее переработки, концерну и предприятиям отрасли удалось минимизировать системные последствия и практически выйти на плановые показатели.

На заседании была дана оценка новым условиям, в которых в ближайшей перспективе вынуждены будут работать организации отрасли, определены стратегия и пути адаптации к новым параметрам функционирования.

Председатель концерна Андрей Рыбаков проанализировал работу всех организаций концерна и дал конкретные поручения руководителям по совершенствованию внешнеэкономической деятельности, своевременному возврату валютной выручки, снижению затрат на производство.

Серьезное внимание также уделено состоянию безопасности производственной деятельности организаций концерна и мерам по предупреждению аварийности, производственного травматизма и чрезвычайных ситуаций, работе по рассмотрению обращений граждан, результатам работы сельскохозяйственных предприятий организаций концерна, а также организации владельческого надзора в хозяйственных обществах, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в управлении концерна «Белнефтехим», и другим актуальным вопросам.