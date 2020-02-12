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ЭКОНОМИКА РБ


В НАЦБАНКЕ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЮТ В 2010 ГОДУ СОХРАНЕНИЕ УМЕРЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
17:28 12.02.2020

Нацбанк Беларуси не ожидает со стороны внутренней экономики проинфляционного давления. Об этом журналистам заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур по итогам заседания правления 12 февраля.

«Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования», - сказал он.

По его словам, бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов.

Прогнозируется, что в среднесрочном периоде курс национальной валюты будет находиться вблизи равновесия.

При принятии решения (о снижении ставки рефинансирования – прим.) правление Национального банка также учитывало риски и неопределенности, которые могут сформировать инфляционное давление.

В ближайшей перспективе их источники в основном формируются во внешнем секторе. Это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае.

Что касается рисков во внутренней экономике, то в основном они имеют долгосрочный характер.

«Это, прежде всего, инфляционные ожидания. По результатам наших опросов замедление инфляции способствует их снижению. В условиях обеспечения ценовой стабильности со стороны ожиданий не прогнозируется значимого дополнительного проинфляционного влияния. Вместе с тем их повышенный уровень и чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров остаются фактором риска», - сказал Павел Каллаур.

Существует также вероятность возникновения необходимости более интенсивного повышения регулируемых цен и тарифов.

В целом недостаточная эффективность реального сектора формирует структурные ограничения для устойчивого снижения инфляции в среднесрочном периоде.

«Учитывая совокупность всех перечисленных выше факторов, правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования. Данное решение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», - пояснил банкир.

В последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости достижения установленной цели по инфляции, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков.

Сегодня Нацбанк принял решение о снижении с 19 февраля 2020 года ставки рефинансирования с 9% до 8,75% годовых.
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