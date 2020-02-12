Нацбанк Беларуси не ожидает со стороны внутренней экономики проинфляционного давления. Об этом журналистам заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур по итогам заседания правления 12 февраля.

«Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования», - сказал он.

По его словам, бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов.

Прогнозируется, что в среднесрочном периоде курс национальной валюты будет находиться вблизи равновесия.

При принятии решения (о снижении ставки рефинансирования – прим.) правление Национального банка также учитывало риски и неопределенности, которые могут сформировать инфляционное давление.

В ближайшей перспективе их источники в основном формируются во внешнем секторе. Это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае.

Что касается рисков во внутренней экономике, то в основном они имеют долгосрочный характер.

«Это, прежде всего, инфляционные ожидания. По результатам наших опросов замедление инфляции способствует их снижению. В условиях обеспечения ценовой стабильности со стороны ожиданий не прогнозируется значимого дополнительного проинфляционного влияния. Вместе с тем их повышенный уровень и чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров остаются фактором риска», - сказал Павел Каллаур.

Существует также вероятность возникновения необходимости более интенсивного повышения регулируемых цен и тарифов.

В целом недостаточная эффективность реального сектора формирует структурные ограничения для устойчивого снижения инфляции в среднесрочном периоде.

«Учитывая совокупность всех перечисленных выше факторов, правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования. Данное решение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», - пояснил банкир.

В последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости достижения установленной цели по инфляции, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков.

Сегодня Нацбанк принял решение о снижении с 19 февраля 2020 года ставки рефинансирования с 9% до 8,75% годовых.