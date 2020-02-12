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ЭКОНОМИКА РБ


НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНСКА В 2020-2021 ГОДАХ ВЫДЕЛЯТ 179,8 МЛН РУБЛЕЙ
16:53 12.02.2020

На проектирование, строительство и реконструкцию объектов здравоохранения Минска в 2020-2021 годах выделят 179,8 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 11 февраля сообщила председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась в два раза.

На учреждения образования, в том числе дошкольные, выделено 109,5 млн рублей (в 2019 году эта сумма была меньше примерно на 25 млн рублей). Бюджет на строительство и реконструкцию объектов социальной защиты возрос в три раза - до 3 млн рублей.

«В этом году в Минске планируют ввести в эксплуатацию среднюю школу и лицей, семь детских садов, отреставрировать один детский сад под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, завершить работы в амбулаторно-поликлиническом учреждении и закончить реконструкцию 20-й городской поликлиники», - рассказала Ирина Гонтарева.
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