Факты завышения сельхозорганизациями Гомельской области объемов производства и реализации продукции животноводства рассмотрены 11 февраля 2020 года на заседании коллегии Комитета государственного контроля Гомельской области с участием руководителей Гомельского облисполкома, Добрушского, Петриковского, Речицкого, Калинковичского, Рогачевского, Ельского и Жлобинского райисполкомов, сельхозорганизаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, приписки объемов производства молока и мяса выявлены в ноябре-декабре 2019 года в ходе совместной проверки Комитета госконтроля и Главного статистического управления Гомельской области.

Факты искажения статистической отчетности формы 12-сх (животноводство) за январь-октябрь 2019 года установлены в 7 сельхозорганизациях: КСУП «Грабов» Петриковского района, КСУП «Крупец» Добрушского района, КСУП «Фрунзе-Агро» Речицкого района, ОАО «Капличи» Калинковичского района, филиале «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» Рогачевского района, КСУП «Скороднянский» Ельского района и КСУП «Стрешинский» Жлобинского района.

Например, в КСУП «Грабов» за 10 месяцев прошлого года было приписано около 270 тонн молока (более 16% от объема его производства, отраженного в статотчетности). В журналах учета надоев фиктивное молоко было записано на вымышленного работника.

Объем производства молока в КСУП «Крупец» был завышен более чем на 500 тонн (на 11%). Следует отметить, что и в 2018 году в этом хозяйстве были выявлены приписки объемов производства продукции животноводства.

В КСУП «Фрунзе-Агро» объем производства молока завысили более чем на 56 тонн (на 1%). А чтобы приписки не снизили показатель его товарности, были оформлены фиктивные накладные на реализацию несуществующего молока другим сельхозорганизациям Речицкого района. По результатам инвентаризации в КСУП «Фрунзе-Агро» установлены и приписки привесов КРС – более 700 тонн, или около половины фактического веса всего скота, имеющегося в хозяйстве. Причем за «бумажные» привесы работникам хозяйства начислялась заработная плата и производились другие выплаты.

Около 150 тонн молока (свыше 6% от объема производства) было приписано в ОАО «Капличи». Большая часть этой непроизведенной продукции была отражена в журналах учета надоев молока и якобы направлена на выпойку телят. За виртуальное молоко в этом хозяйстве была частично выплачена зарплата.

В филиале «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» приписки составили около 160 тонн молока (более 4% от объема производства). Это количество продукции в бухгалтерском учете хозяйства не отражено, но его включили в статистическую отчетность.

Материалы проверок для дачи правовой оценки направлены в правоохранительные органы, а по материалам проверки КСУП «Крупец», филиала «Дворец» ОАО «СГЦ «Заречье» и КСУП «Грабов» уже возбуждены уголовные дела.