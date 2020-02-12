В 2019 году в Министерство архитектуры и cтроительства поступило 2296 обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что на 0,2% меньше, чем в 2018-м.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, из них непосредственно от граждан поступило 2044 (среди которых 67 коллективных и 11 – без подписи); от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 252. Из общего количества обращений 56 составляют жалобы и 67 – предложения. По-прежнему наибольшее число обращений поступает в министерство от минчан - 925, или 40,3% от общего количества, наименьшее – из-за пределов республики (15, или 0,7%).

При этом граждане все активнее используют для подачи обращений электронные каналы связи. Так, по сравнению с прошлым годом, число писем, полученных через интернет-приемную – специальную рубрику, размещенную на официальном сайте министерства, и по электронной почте, увеличилось на 9,1% и составило 1541, или 67,1% от общего числа заявлений.

В прошедшем году большинство обращений касались вопросов проектирования и соблюдения требований ТНПА (632), архитектуры и градостроительства (331), жилищного строительства, в том числе индивидуального, реконструкции (244), государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений, кредитов и субсидий, льгот (217).

Вместе с тем около трети обращений, поступающих в Минстройархитектуры, требуют дальнейшей переадресации, что говорит о низкой информированности граждан и юридических лиц о распределении функций между республиканскими органами госуправления, облисполкомами, Минским горисполкомом.

Так, в компетенцию местных исполнительных и распорядительных органов входят, а следовательно и должны решаться на местном уровне, вопросы по рассмотрению конкретных ситуаций при реализации прав граждан при улучшении ими жилищных условий (получение льготных кредитов и субсидий, выполнение договоров долевого строительства, возведение жилья по государственному заказу, перенос срока ввода жилых домов в эксплуатацию, формирование стоимости); вопросы незаконного (самовольного) строительства хозяйственных построек (гараж, сарай, баня) владельцем соседнего (смежного) земельного участка; проведения работ по реконструкции и изменению целевого назначения здания или помещения (жилого или нежилого фонда); соблюдения норм законодательства членами садоводческого товарищества по освоению территории товарищества; приемки в эксплуатацию садовых и дачных домиков, а также хозяйственных построек на территории усадебной застройки; сноса или переноса хозяйственных построек на приусадебном участке; порядка установки ограждения приусадебного земельного участка.

Особый акцент в 2019-м, как и в предыдущие годы, делался на приеме граждан по личным вопросам. Так, в 2019 году руководством министерства принято 109 человек, из них 43 - министром. В случае необходимости рассмотрение обращений осуществляется с выездом на место. Порой для этих целей создаются комиссии с участием представителей Минстройархитектуры, специалистов подведомственных институтов и организаций, представителей местных органов власти.

По вопросам, входящим в компетенцию Минстройархитектуры, граждане также обращаются на «прямые телефонные линии», которые проводятся руководством министерства каждую субботу с 9.00 до 12.00. На «прямую линию» в течение прошлого года поступило 102 обращения, что на 37,4% меньше, чем в 2018-м.