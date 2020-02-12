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ЭКОНОМИКА РБ


ИНФЛЯЦИЯ В 2020 ГОДУ БУДЕТ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА В 5% - НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
15:41 12.02.2020

На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира в 5%. Об этом журналистам заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур по итогам заседания Правления 12 февраля.

По его словам, в прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен.

При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

«По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года. Влияние фундаментальных внешних и внутренних факторов будет способствовать достижению целевого параметра по инфляции и в среднесрочном периоде», - отметил глава Нацбанка.
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