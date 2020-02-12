|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.02.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ИНФЛЯЦИЯ В 2020 ГОДУ БУДЕТ В ПРЕДЕЛАХ ЦЕЛЕВОГО ОРИЕНТИРА В 5% - НАЦБАНК БЕЛАРУСИ
15:41 12.02.2020
На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира в 5%. Об этом журналистам заявил председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур по итогам заседания Правления 12 февраля.
По его словам, в прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен.
При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.
«По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года. Влияние фундаментальных внешних и внутренних факторов будет способствовать достижению целевого параметра по инфляции и в среднесрочном периоде», - отметил глава Нацбанка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
Курсы в банках
на 12.02.2020
Конвертация в банках
на 12.02.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте