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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
15:19 12.02.2020

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» 14 февраля проведет в Минске круглый стол на тему «Комплексное междисциплинарное взаимодействие государственных и общественных институтов в формировании бесконфликтной образовательной среды и общества».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основной темой дискуссии будет влияние общественных инициатив на формирование мирной образовательной среды и восстановительные подходы по отношению к несовершеннолетним, находящихся в конфликте и в контакте с законом. Спикеры также обсудят комплексный межведомственный подход в развитии школьной медиации, а именно национальную модель и возможности ее совершенствования, представят опыт организации стартовой площадки в городе Минске по созданию белорусской школьной медиации, в том числе на конкретном примере школы.

В рамках круглого стола ввиду взаимного стремления к расширению взаимодействия государственных и общественных институтов в формировании бесконфликтной образовательной среды и общества посредством создания школьных служб медиации в Республике Беларусь планируется подписание соглашения о сотрудничестве между общественным объединением «Белорусский республиканский союз юристов» и Министерством образования Республики Беларусь.
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