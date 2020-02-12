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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОЙДЕТ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ ШКОЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ
15:19 12.02.2020
Общественное объединение «Белорусский республиканский союз юристов» 14 февраля проведет в Минске круглый стол на тему «Комплексное междисциплинарное взаимодействие государственных и общественных институтов в формировании бесконфликтной образовательной среды и общества».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, основной темой дискуссии будет влияние общественных инициатив на формирование мирной образовательной среды и восстановительные подходы по отношению к несовершеннолетним, находящихся в конфликте и в контакте с законом. Спикеры также обсудят комплексный межведомственный подход в развитии школьной медиации, а именно национальную модель и возможности ее совершенствования, представят опыт организации стартовой площадки в городе Минске по созданию белорусской школьной медиации, в том числе на конкретном примере школы.
В рамках круглого стола ввиду взаимного стремления к расширению взаимодействия государственных и общественных институтов в формировании бесконфликтной образовательной среды и общества посредством создания школьных служб медиации в Республике Беларусь планируется подписание соглашения о сотрудничестве между общественным объединением «Белорусский республиканский союз юристов» и Министерством образования Республики Беларусь.
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