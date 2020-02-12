Витебский областной исполнительный комитет определил перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2020 году.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в перечень вошли 58 выставок различной тематической направленности.

Решение Витебского областного исполнительного комитета № 15 от 21 января 2020 г. принято на основании Положения о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, утвержденного указом от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» и вступает в силу после его официального опубликования.

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.

Возмещение предоставляется в размере 50% от суммы понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расходов, но не более 250 базовых величин для одного юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия республиканскими (местными) уполномоченными органами решения о предоставлении возмещения.

С перечнем международных специализированных выставок (ярмарок) можно ознакомиться по ссылке.