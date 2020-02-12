ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСТАВОК ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ЭКСПОРТЕРОВ
14:59 12.02.2020

Витебский областной исполнительный комитет определил перечень международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2020 году.

Как сообщает сайт СЭЗ «Витебск», в перечень вошли 58 выставок различной тематической направленности.

Решение Витебского областного исполнительного комитета № 15 от 21 января 2020 г. принято на основании Положения о возмещении части расходов на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных государствах, утвержденного указом от 14 ноября 2019 г. № 412 «О поддержке экспорта» и вступает в силу после его официального опубликования.

Возмещение предоставляется не более одного раза в течение календарного года юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) и участвующим в выставке.

Возмещение предоставляется в размере 50% от суммы понесенных юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями расходов, но не более 250 базовых величин для одного юридического лица, индивидуального предпринимателя на дату принятия республиканскими (местными) уполномоченными органами решения о предоставлении возмещения.

С перечнем международных специализированных выставок (ярмарок) можно ознакомиться по ссылке.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.02.2020
валюта курс
EUR 2.3923
USD 2.1919
RUB 3.4800
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3923 +0.0005
USD 2.1919 -0.0005
RUB 3.4800 +0.0514
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3910 2.3950
USD 2.1910 2.1940
RUB 3.4700 3.4730
подробнее

Конвертация в банках
на 12.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0930
EUR/RUB 68.8000 69.1000
USD/RUB 63.1000 63.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте