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ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ «СТИПЕНДИИ WARGAMING» ОБЪЯВЛЕН В БГУ
14:20 12.02.2020

Конкурс на соискание грантов «Стипендии Wargaming» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, инициатива направлена на стимулирование и мотивацию молодежи к научной деятельности. Проводится конкурс среди студентов 2, 3, 4 курсов (кроме выпускного) дневной формы получения образования факультетов физического, химического, радиофизики и компьютерных технологий, прикладной математики и информатики.

Кандидатам необходимо иметь высокую оценку успеваемости, подготовить мотивационное эссе, автобиографию, а также заниматься научно-исследовательской деятельностью.

Стипендия присуждается на текущий учебный семестр. Участвовать в конкурсе можно неограниченное количество раз.

Всего будет выделено 16 стипендий – по четыре на каждый названный факультет. Папка документов готовится факультетами БГУ в соответствии с прилагаемым списком.

Скачать форму заявки можно по ссылке.

Документы принимаются до 17 февраля в Главном управлении образовательной деятельности БГУ (ул. Бобруйская, 5а) или по электронной почте: .

Итоги конкурса будут подведены на заседании комитета стипендии 25 февраля.

Напомним, конкурс на получение стипендии от ведущего разработчика компьютерных игр в БГУ проводится в третий раз.
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