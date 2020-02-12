ЭКОНОМИКА РБ

ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ НА 1,1%

13:59 12.02.2020 Индекс цен на продовольственные товары в Витебской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1%. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении региона, непродовольственные товары подорожали в январе на 0,7 процентных пункта, услуги – на 0,5 процентных пункта.