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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ В ЯНВАРЕ НА 1,1%
13:59 12.02.2020
Индекс цен на продовольственные товары в Витебской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении региона, непродовольственные товары подорожали в январе на 0,7 процентных пункта, услуги – на 0,5 процентных пункта.
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