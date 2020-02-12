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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПО ОТСЛЕЖИВАНИЮ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ТЕСТИРУЕТСЯ В МИНСКЕ
13:27 12.02.2020
В Минске тестируется мобильное приложение «Транспорт BY», которое позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», приложение позволяет узнавать актуальное расписание, фактическое время прибытия транспорта на конкретную остановку, а также выстраивать удобный маршрут к месту назначения, в том числе и между городами региона, с учетом выбранных видов общественного транспорта.
Замечания и предложения по работе приложения минчане могут направлять на электронную почту или высказать, позвонив в call-центр по телефону 219-85-00.
Отметим, что приложение «Транспорт BY», один из элементов системы диспетчерского управления IBA AVM, было разработано специалистами IBA IT Park осенью 2018 года с целью качественного улучшения обслуживания пассажиров и упорядочивания движения общественного транспорта. Первоначально приложение было запущено в Гомеле и городах Гомельского региона. Города Минск, Барановичи, Борисов начали использовать сервис несколько позже.
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