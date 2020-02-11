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ЭКОНОМИКА РБ


УП «А1» ЗАПУСТИЛО ТАРИФНЫЙ ПЛАН С БЕЗЛИМИТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ СКОРОСТИ
12:41 12.02.2020

Унитарное предприятие «А1» предлагает новый тарифный план «Без Лимита».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, «Без Лимита» предоставляет своим пользователям неограниченный по скорости и объему доступ в интернет, а также 500 минут звонков во все сети.

Новый тарифный план предназначен для использования в смартфонах и планшетах и доступен для подключения только в период с 11 февраля по 30 апреля 2020 года. Подключиться или перейти на тариф «Без Лимита» могут абоненты А1, которые пользуются услугами мобильной связи А1 не менее 6 месяцев.

При новом подключении на тарифный план «Без Лимита» абонент А1 сможет воспользоваться специальным предложением – абонентской платой в размере 17,90 рубля в месяц в течение первых трех месяцев пользования. Полная абонентская плата тарифного плана «Без Лимита» составляет 24,90 рубля в месяц. Режим модема, при котором абонент сможет делиться интернет-трафиком с другими устройствами в любом объеме, доступен бесплатно на протяжении первых трех месяцев пользования услугой.

Компания А1 также сообщает, что размер абонентских плат на тарифных планах «Комфорт M», «Комфорт L» и «Комфорт XL» с 1 марта 2020 года не меняется и остается на уровне 1 декабря 2019 года, когда была проведена модификация всей линейки «Комфорт» с расширением объема включенных в абонентскую плату услуг.

Кроме того, на тарифном плане «Комфорт L» опция безлимитных звонков в другие сети вводится на постоянной основе для всех абонентов данного тарифа.
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