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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЯВЛЕНА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МЕНЕДЖМЕНТУ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 2020 ГОДА
11:46 12.02.2020
Госстандарт объявил о проведении Республиканской олимпиады по менеджменту среди молодежи 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, мероприятие проводится с целью повышения уровня подготовки молодых специалистов Беларуси в области менеджмента.
В ней могут принимать участие студенты и магистранты учреждений высшего образования Беларуси, а также специалисты в возрасте до 30 лет, чья профессиональная деятельность связана с качеством продукции и услуг.
Олимпиада проводится в два этапа.
На первом этапе индивидуальные участники и команды (команда должна состоять из четырех человек) до 1 марта 2020 г. направляют заявки, рефераты и презентации в учреждения высшего образования (в том случае, если они являются студентами/магистрантами) или в секретариат Республиканской экспертной комиссии (в том случае, если они являются специалистами в области качества), созданный на базе Госстандарта и БелГИСС.
Для написания реферата участники Олимпиады могут использовать одну из предложенных тем:
«Программа устойчивого развития – цели тысячелетия»;
«Интеграция целей устойчивого развития в бизнес»;
«От слов к делу: насколько цели в области устойчивого развития актуальны для бизнеса?»;
«Модель EFQM – ориентир для организаций в развитии культуры совершенства, методология всесторонней оценки деятельности организации»;
«Менеджмент сегодня – перспективные направления. Построение системы менеджмента борьбы со взяточничеством в организации»;
«Интеграция системы менеджмента бережливости (lean manufacturing) в систему менеджмента качества организации»;
«Роль стандартов в повышении эффективности деятельности организации»;
«Стандартизация как элемент создания глобальных проектов»;
«Стандартизация – двигатель внедрения и развития инноваций организациями»;
«Тенденции развития современного системного менеджмента»;
«Современные тренды в менеджменте»;
«Инструментарий эффективного менеджмента»;
«Менеджмент информационной безопасности»;
«Дополнительная ценность от внедрения системы менеджмента безопасности пищевых продуктов»;
«Системный менеджмент в реализации концепции «умный город»;
«Энергетический менеджмент и «зеленая экономика». Основные подходы»;
«Внедрение систем менеджмента окружающей среды как средство экологической модернизации»;
«Менеджмент знаний как конкурентная стратегия организации»;
«Цифровизация как современный тренд развития менеджмента».
Реферат может быть также подготовлен и по собственной теме, отражающей вопросы, связанные с применением практик и методов менеджмента; особенностями систем менеджмента на базе стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 и др.; интегрированием систем менеджмента; построением системы менеджмента на основе концепций и моделей совершенства (например, модели EFQM).
Учреждения высшего образования или секретариат Республиканской экспертной комиссии проводят оценку рефератов, определяют финалистов.
Для участия во втором этапе Олимпиады учреждения высшего образования до 1 апреля 2020 г. передают в секретариат (на бумажном и электронном носителях): сопроводительное письмо и список финалистов; результаты оценки рефератов по установленным критериям; документы финалистов (заявки, рефераты, презентации, подготовленные на основе рефератов).
Второй этап Олимпиады включает оценку рефератов и презентаций секретариатом Республиканской экспертной комиссии, тестирование, показательные командные выступления.
Подведение итогов Олимпиады осуществляется Республиканской экспертной комиссией, которая формируется из представителей Госстандарта, Минобразования, ведущих специалистов организаций в области менеджмента качества.
Победители Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, будут награждены дипломами I, II, III степени. Они также получат право на публикацию своих работ в виде научной статьи в изданиях Госстандарта.
Заявки на участие в Олимпиаде принимаются в секретариате Республиканской экспертной комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, 2А (к. 303). Телефон для справок: (+375-17) 269-69-54; e-mail: .
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