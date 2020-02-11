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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКАЯ ФИРМА НЕДОПЛАТИЛА БОЛЕЕ 240 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ И «КОМПЕНСИРОВАЛА» ИХ ИЗ БЮДЖЕТА ФИКТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
10:53 12.02.2020
Более 240 тыс. рублей налогов недоплатило в бюджет могилевское общество с ограниченной ответственностью, занимающееся производством и установкой окон, а также ремонтно-строительными работами. Этот факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, должностные лица коммерческой организации в течение двух лет скрывали от налогообложения часть полученной выручки. Так, в 2018-2019 годах фирма выполняла за наличный расчет монтаж окон в квартирах и домах жителей Беларуси, отражая в бухучете лишь аванс в размере 30% от стоимости выполненных работ. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату в бюджет более 240 тыс. рублей налогов.
Доначисленные по результатам проверки суммы налогов директор фирмы решил погасить за счет бюджета. По его указанию в акты выполненных работ по ремонту здания мстиславской районной поликлиники были включены работы, которые на объекте не выполнялись, и материалы, которые не использовались. В результате коммерческое предприятие незаконно получило из бюджета свыше 230 тыс. рублей.
В отношении директора и главного бухгалтера ООО возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а в отношении директора – еще и уголовное дело по ч. 3 ст. 424 за злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
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