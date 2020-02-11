ЭКОНОМИКА РБ

ПЯТЬ САМОСВАЛОВ «БЕЛАЗ» ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК «СУЭК-КУЗБАСС»

10:48 12.02.2020 Пять самосвалов БЕЛАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн пополнили автопарк АО «СУЭК-Кузбасс» (Россия). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», самосвалы переданы участку автотранспортного управления разрезов «Заречный» и «Заречный-Северный» и уже введены в эксплуатацию. Сегодня в автотранспортном парке разрезоуправления эксплуатируется 55 «БЕЛАЗов» грузоподъемностью 130 и 220 тонн.