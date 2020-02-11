Гомельская область вновь лидирует по результатам работы с неиспользуемым госимуществом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, регион находится на первом месте по доле среди всех областей по вовлечению в хозяйственный оборот и сносу неиспользуемого имущества.

По информации комитета «Гомельоблимущество», в 2019 году на 100% выполнены все способы вовлечения, за исключением продажи.

Всего в соответствии с календарными графиками вовлечения в хозоборот, сноса неиспользуемого и неэффективно используемого имущества Гомельской области было вовлечено в хозяйственный оборот, снесено 236 объектов коммунальной собственности или 74,2% (при среднереспубликанском показателе 62,6%). В том числе было продано 67 объектов, используется для собственных целей – 54, сдано в аренду – 38, передано в частную и республиканскую собственность, а также в пределах коммунальной собственности – 6, снесен 71 объект.

По непроданным объектам горрайисполкомами и собственниками ведется активная рекламная кампания, рассматриваются иные способы вовлечения этих объектов, в том числе передача объектов недвижимости в частную собственность для реализации инвестиционных проектов. В отношении объектов республиканской собственности, полномочия по распоряжению которым осуществляют соответствующие республиканские органы государственного управления, план выполнен на 73,9% или 65 из 88 объектов.

В 2019 году подлежали вовлечению в хозяйственный оборот 13 объектов, находящихся в собственности Беларуси, решение о распоряжении которыми уполномочен принимать Гомельский облисполком, из них вовлечено 12 объектов (92,3%), в том числе 5 объектов продано на аукционе, 7 объектов – передано в собственность административно-территориальных единиц Гомельской области.

Работа по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества будет продолжена. В 2020 году запланировано к вовлечению в хозяйственный оборот более 190 объектов недвижимости коммунальной собственности, из которых 15 уже продано.