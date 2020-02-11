Индекс потребительских цен по Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на продовольственные товары составил 101,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на непродовольственные товары за январь подросли на 0,6 процентных пункта, на услуги – на 0,8 процентных пункта.