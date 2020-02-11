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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В ЯНВАРЕ ВЫРОСЛИ НА 1,1%
09:38 12.02.2020
Индекс потребительских цен по Минской области в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. на продовольственные товары составил 101,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, цены на непродовольственные товары за январь подросли на 0,6 процентных пункта, на услуги – на 0,8 процентных пункта.
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