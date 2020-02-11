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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» В 2019 ГОДУ ВЫРОСЛА В 1,8 РАЗА
09:20 12.02.2020

Чистая прибыль организаций концерна «Беллегпром» в 2019 году выросла в 1,8 раза. Об этом сообщила глава концерна Татьяна Лугина на заседании Совета, которое прошло 10 февраля в ОАО «Камволь».

«В прошлом году отраслью произведено продукции на сумму 880 млн долларов США. На одного жителя выпущено 13,3 квадратных метров тканей, 2,3 квадратных метров ковров и ковровых изделий, 2,4 штуки трикотажных изделий, 1,1 штук корсетных изделий на одну женщину, 15,6 пар чулочно-носочных изделий и 0,7 пар обуви. Более 55% производимой продукции поставлено в 60 стран мира на сумму 484 млн долларов США. Получена чистая прибыль в сумме 122,1 млн. рублей, что в 1,8 раза превышает уровень 2018 года», - сказала Татьяна Лугина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», о проблемах производителей легкой промышленности на внутреннем и внешнем рынках и предлагаемых путях решения по усилению позиций отечественных производителей рассказал первый заместитель председателя концерна Виталий Дединец.

Директор СООО «Конте Спа» Андрей Машков в своем выступлении обратился к руководству «Беллегпрома» с просьбой проработать вопрос о приведении в соответствие законодательства в части организации производителями рекламных игр в социальных сетях, которые сегодня являются эффективным инструментов продвижения и продаж. Глава концерна Татьяна Лугина пообещала взять изучение данного вопроса под личный контроль.
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