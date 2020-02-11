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ЭКОНОМИКА РБ
ФОРУМ «УМНЫЕ УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА: ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 3-5 МАРТА
18:14 11.02.2020
3-5 марта 2020 года в Минске пройдет Форум «Умные устойчивые города: от концепции до реализации», организуемый Международным союзом электросвязи (МСЭ) совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, основные вопросы, рассматриваемые на форуме: перспективы и тренды развития умных устойчивых городов; подходы к разработке концепций и дорожных карт умных устойчивых городов; стандартизация требований к городским сервисам; умные городские технологии и инновации в управлении городом; подходы к разработке показателей эффективности развития умных устойчивых городов.
Форум будет совмещен с собраниями Региональных групп 3-й и 20-й Исследовательских комиссий МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.
«В связи с повсеместной урбанизацией наиболее остро встает вопрос о создании благоприятных городских условий для жизни людей и ведения бизнеса. Умный устойчивый город – это инновационный город, который использует ИКТ для повышения уровня жизни населения, эффективности их деятельности, доступности оказания услуг, а также роста конкурентоспособности бизнеса при параллельном обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений в отношении экономических, социальных, экологических и культурных аспектов», - отметили в министерстве.
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