3-5 марта 2020 года в Минске пройдет Форум «Умные устойчивые города: от концепции до реализации», организуемый Международным союзом электросвязи (МСЭ) совместно с ОАО «Гипросвязь» при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, основные вопросы, рассматриваемые на форуме: перспективы и тренды развития умных устойчивых городов; подходы к разработке концепций и дорожных карт умных устойчивых городов; стандартизация требований к городским сервисам; умные городские технологии и инновации в управлении городом; подходы к разработке показателей эффективности развития умных устойчивых городов.

Форум будет совмещен с собраниями Региональных групп 3-й и 20-й Исследовательских комиссий МСЭ-Т для Восточной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

«В связи с повсеместной урбанизацией наиболее остро встает вопрос о создании благоприятных городских условий для жизни людей и ведения бизнеса. Умный устойчивый город – это инновационный город, который использует ИКТ для повышения уровня жизни населения, эффективности их деятельности, доступности оказания услуг, а также роста конкурентоспособности бизнеса при параллельном обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущего поколений в отношении экономических, социальных, экологических и культурных аспектов», - отметили в министерстве.