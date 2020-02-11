Мобильный оператор life:) закрывает тариф «Интернет» и переводит его абонентов на Безлимиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, специально для тех, кто пользуется совсем маленьким количеством трафика, сделано исключение.

В частности, 21 февраля все абоненты тарифа «Интернет» с подключенными пакетами 0,1 и 0,5 ГБ будут переведены на тариф Свободный life:) без абонентской платы. Подключенный интернет-пакет при смене тарифа сохранится.