Работы по заключению контракта на строительство азотного комплекса ОАО «Гродно Азот» продолжит с итальянской компанией TECNIMONT S. p. A. Об этом сообщил начальник управления реализации строительства азотного комплекса Павел Логис.

Как пишет портал belchemoil.by, в течение 2019 года предприятие проводило процедуру переговоров по выбору генерального подрядчика для строительства азотного комплекса по проспекту Космонавтов, 100, в Гродно. Документацию для переговоров получили девять компаний, в процедуре приняли участие пять: из Китая — CITIC, CMIC, COMPLANT, Кореи — SAMSUNG и Италии — TECNIMONT S. p. A.

«По результатам рассмотрения предложений претендентов и проведения очных переговоров решением конкурсной комиссии предложения китайских и корейской компаний были отклонены, как не соответствующие требованиям документации для переговоров. К процедуре улучшения предложения была допущена TECNIMONT S. p. A.», - рассказал Павел Логис.

По его словам, итальянская фирма имеет опыт выполнения аналогичных работ непосредственно в роли ЕРС-подрядчика, в том числе на территории Российской Федерации. Компания в своем технико-коммерческом предложении представила индикативные условия получения кредитных ресурсов от европейских банков. «Необходимо отметить, что TECNIMONT S. p. A. гарантирует рост на 5% мощности производства аммиака и карбамида без увеличения капитальных затрат на реализацию проекта, использует передовые энергоэффективные технологии и предлагает к поставке оборудование проверенных производителей. Стоит отметить, что у итальянской компании значение общего удельного энергопотребления комплекса самое минимальное по сравнению с остальными претендентами. Это свидетельствует о наиболее совершенной и энергоэффективной предлагаемой технологической концепции интеграции комплекса, что важно для снижения себестоимости готовой продукции», - пояснил специалист.

В настоящее время продолжается работа над оптимизацией предложения. Есть уверенность, что с учетом опыта компании TECNIMONT S. p. A. как мирового EPC-контрактора и опыта ОАО «Гродно Азот» как эксплуатирующей организации на стадии обсуждения и подписания контракта будут найдены оптимальные пути решения дополнительного снижения капитальных затрат и уменьшения стоимости проекта без ущерба для качества и влияния на работоспособность объекта в целом.