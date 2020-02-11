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ЭКОНОМИКА РБ
«КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО-2020»
18:01 11.02.2020
«Красный пищевик» принимает участие в международной продовольственной выставке «Продэкспо-2020», которая проходит в 27-й раз в московском «Экспоцентре».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, одна из главных целей участия в «Продэкспо-2020» – продвижение белорусских компаний на экспортные рынки.
Представлять крупнейшего в Беларуси производителя сладостей, фабрику «Красный пищевик», а также за новым опытом в развитии мировой кондитерской индустрии в российскую столицу отправились маркетологи, производственники, технологи и представители региональных отделов продаж предприятия.
Маркетологи презентуют на выставке полюбившийся уже не одним поколением сладкоежек эксклюзивный зефир ручной работы в наборах торговых марок «Мастер зефирных дел», «Прывітанне з Беларусі», конфеты ТМ «Беларусачка», а также набирающие популярность новинки фабрики - мармелад торговых марок VeryBerry, «Polza», козинаки SWEETLO, линейку батончиков WattSON.
Отдельного внимания заслуживают новинки фирменной сети «Красного пищевика» – зефирное «мороженое» в форме эскимо, елочек, сердечек. А еще натуральный шоколад со взрывной карамелью, сублимированными ягодами и хит продаж – хрустящие вафельные рожки с зефирной начинкой.
В рамках «Продэкспо-2020» предусмотрена обширная деловая программа, сфокусированная на актуальных темах развития российского продовольственного рынка. Запланированы крупные международные отраслевые форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации, ведущие профессиональные конкурсы.
Следует отметить, что 30 масштабных тематических салонов представляют продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кашер, экзотические продукты. Традиционные салоны успешно дополняют новые динамично развивающиеся разделы, демонстрирующие функциональное питание, продукты для ресторана и «Продэкспо Органик». В 2020 году форум вновь вырос по всем показателям: увеличилось количество стран, ряды постоянных экспонентов смотра пополнились новыми участниками. 2621 компания представляет продовольствие из 70 стран мира.
Мероприятие организовано при поддержке министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли РФ, а также под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
Выставка продлится до 14 февраля.
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