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ЭКОНОМИКА РБ
ИТ-СЕКТОР ДОЛЖЕН БОЛЬШЕ РАБОТАТЬ НА БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
17:43 11.02.2020
Существенный вклад в рост экономики в 2019 году внесла отрасль информации и связи. Это подчеркнул премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина.
По его словам, такая ситуация характерна не только для Минска, где располагается Парк высоких технологий.
«Это объективная реальность: происходят структурные сдвиги как в мировой экономике, так и в нашей. Как показало обсуждение на прошлой неделе в правительстве проектов Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года и концепции программы на следующую пятилетку, основной вызов – недостаточная инновационность и низкая цифровизация экономики», – отметил премьер-министр.
Сергей Румас заметил, что ПВТ стал значимым субъектом нашей экономики, обеспечивающим поступление валюты в страну. Но ИТ-сектор должен больше работать на белорусскую экономику.
«Пока же уровень взаимодействия внутри страны по этому направлению трудно назвать достаточным: все новейшие разработки работают на экономику других стран», – констатировал руководитель правительства.
Говоря о возможном привнесении новых технологий в страну, Сергей Румас заметил, что это можно обеспечить также благодаря привлечению прямых иностранных инвестиций.
«Но в 2019 году по объему их привлечения на прогнозные параметры не вышли. Этот показатель не выполнен четырьмя регионами: Брестской, Витебской, Гродненской областями и Минском. Налицо снижение активности на местах в работе с инвесторами. Не продуманные и непоследовательные решения приводят к серьезным последствиям для страны и, что не менее важно, к существенному ухудшению оценки потенциальными инвесторами условий инвестирования в Беларусь», – сказал глава правительства.
Он поручил представителям Минэкономики сделать детальный анализ этой работы и внести предложения по поводу того, что можно изменить в работе с инвесторами, чтобы улучшить положение дел.
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