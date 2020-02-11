Индекс цен на продовольственные товары в Минске в январе 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 101,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, цены на непродовольственные товары и услуги выросли с начала года на 0,6% процентных пункта.