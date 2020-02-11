В области на начало 2020 года состояло на учете 14370 физических лиц, получающих доходы от сдачи внаем жилых и нежилых помещений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Витебской области, по сравнению с прошлым годом количество таких плательщиков увеличилось в целом по области на 924 человека.

Наибольшее количество таких граждан состоит на учете в инспекциях МНС по Первомайскому (3135 человек) и Октябрьскому (2452 человека) районам Витебска, Полоцкому району (2218 человек).

В 2019 году данной категорией плательщиков уплачено 2,2 млн. рублей подоходного налога, что в сопоставимых ценах на 70,0 тыс. рублей больше 2018 года.