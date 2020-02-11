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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СФОРМИРУЮТ РЕЕСТР КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОАО
17:01 11.02.2020

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, решение о формировании реестра кандидатов в независимые директора принято коллегией комитета государственного имуществе Минского облисполкома 20 января 2020 года в целях повышения эффективности работы акционерных обществ и дальнейшего внедрения элементов корпоративного управления.

Практика работы наблюдательных советов (советов директоров) хозяйственных обществ показывает необходимость изменения подходов в представлении государства как собственника. Общая тенденция направлена на повышение эффективности реализации интересов государства, в том числе путем избрания внешних профессиональных директоров.

Наличие независимых директоров в составе наблюдательного совета (совета директоров) положительно влияет на эффективность работы общества и его привлекательность для инвесторов. Независимый директор, не являясь прямым представителем государства в наблюдательном совете (совете директоров), тем не менее, способствует своевременному и полному раскрытию информации перед акционерами, проведению эффективного контроля за работой менеджмента, улучшения качества принимаемых решений и, в конечном счете, росту инвестиционной привлекательности бизнеса.

С установленными требованиями к кандидатам для включения в реестр, а также утвержденной формой анкеты кандидата в независимые директора в наблюдательные советы хозяйственных обществ с долей Минской области и ее административно-территориальных единиц в уставных фондах (активная ссылка) можно ознакомится на сайте Минского облисполкома.

Анкеты кандидатов в независимые директора для их избрания в наблюдательные советы хозяйственных обществ области с долей государства принимаются до 27 марта 2020 года.
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