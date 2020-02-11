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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРГЕЙ РУМАС ОПРЕДЕЛИЛ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2020 ГОДУ
16:41 11.02.2020

Приоритетной задачей правительства в 2020 году является поддержание уровня реальной заработной платы работников и рост заработка по низкооплачиваемым категориям. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина.

«В первом квартале должны в полном объеме решить задачу по выходу на уровень зарплаты в 500 рублей в оставшихся организациях. Это персональная ответственность местных руководителей. По итогам квартала будем вносить предложения главе государства. Главное условие остается – зарплата должна быть заработана», – подчеркнул премьер-министр.

Сергей Румас отметил, что в прошлом году улучшилась ситуация с обеспечением опережающих темпов производительности труда над темпами роста заработной платы.

«Да, разрыв сокращается, но полностью проблема пока не решена. В ближайшее время, предварительно 3 марта, рассмотрим на заседании Президиума Совета министров, как сработали по данному вопросу представители государства в хозяйственных обществах, и дадим им оценку», – заявил глава правительства.

Премьер-министр также отметил, что в 2020 году необходимо обеспечить завершение начатых инвестиционных проектов за счет директивных кредитов.

По его словам, в целом по прошлому году план директивного кредитования освоен на 99,6%.

«Однако чтобы обеспечить такой хороший результат, потребовалось 11 раз корректировать лимит. Мы договаривались, что на итоговом Совмине обсудим эту ситуацию. Поэтому попрошу министра экономики доложить, что явилось причиной многократного принятия решений правительства, зачастую в горячем режиме. Кто держал лимиты и в итоге ими не воспользовался», – отметил руководитель правительства.
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