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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ НАЧАЛ РАБОТАТЬ В «БЕЛОРУСНЕФТИ»
16:15 11.02.2020

В «Белоруснефти» начал работать новый модульный центр обработки данных.

Как пишет портал neft.by, его ввели в эксплуатацию в Производственном управлении «Связьинформсервис». Расположен он в Гомеле, на территории Центра обработки, исследования и хранения керна.

По словам специалистов, теперь благодаря этому объекту устойчивая работа информационной системы объединения «Белоруснефть» достигается на всех трех этапах: программном, аппаратном и инженерном. Фактически степень надежности соответствует международному стандарту Tier 3.

Модульный центр обработки данных может поддерживать беспрерывную работоспособность: его не нужно останавливать для ремонта, профилактических работ или в случае каких-либо аварий в системе электроснабжения. Такую возможность дает дублирование активного оборудования и резервирование всего, что может выйти из строя.

Созданная инженерная инфраструктура этому полностью соответствует.

В дата-центре обеспечена надежность электропитания, охлаждения, а также подключения внешних информационных систем – с контролем температуры и влажности в стойках. Такой климат-контроль «умного» железа.

Работу всех подсистем отслеживает система централизованного мониторинга. В дата-центре можно разместить серверное, сетевое и оборудование хранения данных в 10 стойках с потребляемой мощностью до 80 кВт. Объект имеет запас мощностей. Они будут наращиваться поэтапно, по мере необходимости – при цифровой трансформации, которую переживает предприятие белорусских нефтяников.
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