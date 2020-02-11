В 2019 году в Бобруйске 1068 человек заплатили единый налог за различные виды деятельности по заявительному принципу без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, в бюджет поступило 199,4 тыс. рублей единого налога.

Самозанятых граждан по сравнению с 2018 годом стало больше на 163 человека, поступления увеличилась на 69,1 тыс. рублей.

Чаще всего бобруйчане занимались оказанием парикмахерских и косметических услуг, услуг по маникюру и педикюру – 274 человека. Большое количество граждан (245) – реализовывало на торговых и (или) в иных установленных местах продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, произведения живописи. 143 человека занимались репетиторством, 104 – осуществляли реализацию котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки).

Занимались бобруйчане также фото и видеосъемкой, музыкально-развлекательным обслуживанием торжественных мероприятий, ремонтом одежды, обуви, штукатурными, малярными, стекольными работами, работами по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеиванию стен обоями и иными видами деятельности, предусмотренными пунктом 3 статьи 337 Налогового кодекса Республики Беларусь.