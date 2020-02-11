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ЭКОНОМИКА РБ
WI-FI ОТ БЕЛТЕЛЕКОМА БУДЕТ В ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ TRINITI В ГРОДНО
15:43 11.02.2020
Гродненский филиал РУП «Белтелеком» организовал сеть Wi-Fi в новом торгово-развлекательном комплексе TRINITI в Гродно (проспект Янки Купалы, 87).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первых гостей мультфункциональный объект примет уже 12 февраля, а торжественное открытие запланировано на 29 февраля.
TRINITI – это современная локация, где посетители смогут комфортно проводить время и при этом оставаться онлайн. Точки доступа размещены таким образом, чтобы обеспечивать доступ в интернет по всей территории комплекса. Для подключения к сети необходимо выбрать сеть «TRINITI» и ввести в появившемся окне номер своего мобильного телефона. В течение нескольких секунд на него придет SMS-сообщение с паролем для получения доступа в интернет.
Специалисты Гродненского филиала отмечают, что беспроводная сеть в регионе постоянно развивается. Воспользоваться точками доступа Wi-Fi от Белтелекома можно на вокзалах, в гостиницах, санаториях, кинотеатрах, кафе, учебных заведениях и других объектах городской инфраструктуры.
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