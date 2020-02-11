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ЭКОНОМИКА РБ


УЗНАВАТЬ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТИЯ БЕЛАРУСИ В «ЭКСПО-2020» В ДУБАЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ОНЛАЙН
15:02 11.02.2020

Беларусь примет участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020», которая пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центр маркетинга, в настоящее время в интернете создан специальный раздел об участии Беларуси в ЭКСПО-2020, где можно узнавать актуальную информацию о ходе подготовки к масштабному проекту.

Здесь также можно подробно ознакомиться с тематическими зонами Национального павильона, деловой и культурной программами нашей экспозиции, узнать об интересных фактах из истории выставок «ЭКСПО» и многом другом.

«ЭКСПО-2020» - это, прежде всего, имиджевое мероприятие, направленное на позиционирование Беларуси на международной арене как перспективного и надежного партнера, - отметил директор Национального центра маркетинга МИД Беларуси Валерий Садохо. – Но также это хорошая возможность для поиска новых рынков сбыта, стратегических партнеров, привлечения инвестиций и презентации экономического потенциала нашей страны, наиболее значимых инновационных наработок, технологий, их высокого качества, доступности, экологичности».

Предполагается, что участие Беларуси во Всемирной выставке в Дубае будет способствовать развитию научного, экономического, политического диалога с ОАЭ, странами-партнерами Беларуси по Ближневосточному региону, а также с другими странами.

Интенсивная подготовка к выставке ведется с 2017 года. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси выступает оператором Национального павильона нашей страны.
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