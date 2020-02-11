Правительство Беларуси на заседании подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на то, что в 2019 году удалось решить важнейшие задачи, среди которых повышение уровня благосостояния населения: заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей.

«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов», – отметил премьер-министр.

Кроме того, своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в 9,4 млрд долларов. За 2019 год чистая прибыль в организациях страны выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление, в первую очередь на модернизацию технологической части.

«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%. Все области либо превысили по ВРП уровень прошлого года (за исключением Гродненской), а Минская – единственная, которая обеспечила выполнение прогнозного показателя (104,4%)», – подчеркнул Сергей Румас.

Наибольший вклад в формирование ВВП внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля. Практически все регионы выполнили поставленные задачи по объемам строительства жилья.

«При этом по Минску (единственному из регионов) провалено задание по вводу в эксплуатацию жилья как в целом, так и с господдержкой – 76% и 49% соответственно», – отметил глава правительства.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что под угрозой срыва в Минске планы по капитальному ремонту жилья на текущую пятилетку. В целом, по его словам, в Минске складывается острая ситуация с обеспечением жильем многодетных семей, а город не предлагает понятных и проработанных решений.