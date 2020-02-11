ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПОДВЕЛО ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗА 2019 ГОД
14:55 11.02.2020

Правительство Беларуси на заседании подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Сергей Румас обратил внимание на то, что в 2019 году удалось решить важнейшие задачи, среди которых повышение уровня благосостояния населения: заработная плата по стране начиная с марта устойчиво находится над отметкой в тысячу рублей.

«Как и обещали, подтянули зарплату в бюджетных организациях, в первую очередь врачам и учителям. Также, несмотря на вызовы на внешнем контуре, сохранена макроэкономическая сбалансированность. Инфляция на уровне 4,7%. Сальдо внешней торговли за 2019 год сформировалось в размере 240 млн долларов», – отметил премьер-министр.

Кроме того, своевременно и в полном объеме были обеспечены выплаты по валютным долгам. При этом золотовалютные резервы вышли на рекордный уровень в 9,4 млрд долларов. За 2019 год чистая прибыль в организациях страны выросла почти на 85%. При этом снизилось количество убыточных организаций. Рост выручки от реализации товаров и услуг в организациях реального сектора позволил направить больше средств на их обновление, в первую очередь на модернизацию технологической части.

«Вместе с тем запланированный экономический рост не достигнут: ВВП по итогам года сложился на уровне 101,2% при прогнозе 104%. Все области либо превысили по ВРП уровень прошлого года (за исключением Гродненской), а Минская – единственная, которая обеспечила выполнение прогнозного показателя (104,4%)», – подчеркнул Сергей Румас.

Наибольший вклад в формирование ВВП внесли сельское и лесное хозяйство, строительство и торговля. Практически все регионы выполнили поставленные задачи по объемам строительства жилья.

«При этом по Минску (единственному из регионов) провалено задание по вводу в эксплуатацию жилья как в целом, так и с господдержкой – 76% и 49% соответственно», – отметил глава правительства.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что под угрозой срыва в Минске планы по капитальному ремонту жилья на текущую пятилетку. В целом, по его словам, в Минске складывается острая ситуация с обеспечением жильем многодетных семей, а город не предлагает понятных и проработанных решений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.02.2020
валюта курс
EUR 2.3918
USD 2.1924
RUB 3.4286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3918 -0.0002
USD 2.1924 +0.0077
RUB 3.4286 +0.004
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3930 2.3990
USD 2.1930 2.1980
RUB 3.4300 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0930
EUR/RUB 69.6000 70.0000
USD/RUB 63.8000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте