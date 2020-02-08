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ЭКОНОМИКА РБ


СЕРИЯ ВСТРЕЧ С ЭКСПЕРТАМИ ПО ВОПРОСАМ ПЛАНИРУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККУМУЛЯТОРНОГО ЗАВОДА ООО «АЙПАУЭР» ПРОЙДЕТ В БРЕСТЕ
13:57 11.02.2020

В Бресте пройдет серия встреч с экспертами по обсуждению вопросов о планируемой деятельности аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Группы компаний 1AK-GROUP, инициатором встреч выступило общественное объединение «Экодом». Его представители направили письма в адрес Брестского городского исполнительного комитета и ООО «АйПауэр» с рекомендациями по повышению эффективности взаимодействия с общественностью.

В числе мер по налаживанию диалога было предложено также организовать сбор вопросов и мнений, имеющих отношение к планируемой деятельности ООО «АйПауэр» и провести комплексные консультации с общественностью.

В ближайшее время будут организованы две встречи. Тема первой встречи - «Формы и способы участия общественности в принятии экологически значимых решений». На круглый стол приглашены представители Орхусского центра Беларуси. Вопросы для проведения круглого стола сформированы на основании предыдущих обращений и комментариев в интернете.

Тема второй встречи - «Анализ воздействия аккумуляторного производства на окружающую среду и человека». На круглый стол приглашены профильные эксперты из Российской Федерации. Сбор вопросов осуществляется до 16 февраля 2020 года.

Вопросы экспертам можно отправить на открытую линию Группы компаний 1AK-GROUP, которая функционирует в форме чата на сайте 1ak-group.com, e-mail – , на почтовый адрес предприятия ООО «АйПауэр» - 224020, Брестская область, Брест, ул. Пионерская д.52, оф. 608, а также на e-mail ОО «Экодом» -

Для освещения результатов работы круглых столов будут приглашены средства массовой информации, а также опубликована информация на сайте 1ak-group.com.

Отметим, на базе администрации СЭЗ «Брест» 7 февраля состоялся координационный круглый стол по организации дальнейшего диалога с общественностью. В организационном собрании приняли участие стороны, обеспечивавшие взаимодействие с общественностью на протяжении всего периода строительства аккумуляторного завода: представители государственно-общественной группы экологического контроля, администрации СЭЗ «Брест», Брестского городского, районного и областного исполнительных комитетов, ООО «АйПауэр», а также ОО «Экодом».

Участники встречи определили механизм сбора вопросов от общественности о планируемой хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр», обсудили тематику круглых столов и в соответствии с ней профиль экспертов, а также способы вовлечения широкой общественности в дискуссию и информирование о результатах обсуждения.

Основываясь на предложениях ОО «Экодом», а также действуя на принципах открытости, ООО «АйПауэр» разместило информацию о сборе вопросов от общественности.
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