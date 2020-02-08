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ЭКОНОМИКА РБ
СХЕМА ВВОЗА ОДНОГО ПОЛУПРИЦЕПА ПОД ВИДОМ ДРУГОГО РАСКРЫТА ВИТЕБСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ
13:36 11.02.2020
Витебские таможенники раскрыли схему незаконного ввоза полуприцепа с приданием ему вида другого транспортного средства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, машина MAN с полуприцепом SCHMITZ следовала с товаром «лесоматериалы распиленные» через автодорожный пункт пропуска «Урбаны» на выезд с территории ЕАЭС.
В ходе осмотра машины у сотрудников таможни вызвали подозрения конструктивные особенности полуприцепа. Дополнительно была проведена проверка с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Опасения подтвердились: полученная сканограмма не совпадала с имеющимися у таможни данными. В результате дополнительной проверки было обнаружено, что полуприцеп марки SCHMITZ видоизменен с целью придания ему вида иностранного транспортного средства марки KRONE SDP 27. Идентификационный VIN-номер отсутствовал, при этом выявленный подлог представители российской фирмы-перевозчика пояснить затруднились.
Полуприцеп стоимостью 11 тыс. рублей изъят, таможней начат административный процесс по признакам совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере пятисот базовых величин с конфискацией транспортных средств или без конфискации по решению суда.
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