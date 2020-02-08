«Минсктранс» работает над проектом оплаты поездки через интернет. Об этом рассказала заместитель генерального директора предприятия Елена Романова в эфире телеканала «СТВ».

«Сейчас мы работаем над проектом создания удаленного пополнения через интернет. С ЕРИП у нас идет сотрудничество, будет создан сервис и пассажиры смогут оплачивать проезд, не выходя из дома», - сказала она.

Как известно, в столице все еще не налажена оплата проезда в наземном транспорте с помощью банковской карты. Тест-драйв системы более полугода проводили на 6-м троллейбусном маршруте, но в массы функция не пошла – возникли разногласия с банком, предоставляющим услугу.

По словам Елены Романовой, предприятие пробует решить вопрос о налаживании оплаты проезда с помощью банковской карты, несмотря на некоторые вызывающие сомнения технические аспекты и не закрывая опытную эксплуатацию.