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ЭКОНОМИКА РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ВЫДЕЛИТ НАЦИОНАЛЬНОМУ АЭРОПОРТУ МИНСК И АЭРОДРОМУ В ОРШЕ КРЕДИТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
12:50 11.02.2020

Банк развития в 2020 году выделит Национальному аэропорту Минск и аэродрому в Орше кредиты на строительство и реконструкцию. Об этом говорится в постановлении Совета Министров № 73 от 5 февраля 2020 г.

«Согласовать открытому акционерному обществу «Банк развития Республики Беларусь» выдачу в 2020 году кредитов республиканскому унитарному предприятию «Национальный аэропорт Минск» для реализации инвестиционных проектов: по строительству в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения – в сумме, не превышающей 1,6 млн долларов США», - говорится в документе.

Выделяемые аэродрому в Орше средства в сумме не более 19,5 млн долларов предназначены для реконструкции сооружения специализированного воздушного транспорта, капитального ремонта существующей взлетно-посадочной полосы, реконструкции рулежных дорожек и возведения объектов вспомогательного назначения.

Процентная ставка по кредитам в долларах США установлена в размере 3,29% годовых; в евро – 5% годовых.

Оплата процентов за пользование кредитами в 2020 году производится в размере: 65% от суммы уплачиваемых процентов – за счет средств республиканского бюджета; 35% от суммы уплачиваемых процентов – за счет республиканского фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций.

Неиспользованные в 2020 году суммы этих кредитов переходят на следующий финансовый год.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
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