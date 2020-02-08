Генеральная прокуратура проверила исполнение Министерством жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и организациями, входящими в его систему, директивы от 27 декабря 2006 года №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», законодательства об обращениях граждан, юридических лиц и о порядке ведения административного процесса на территории отдельных регионов страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, невзирая на принимаемый государством комплекс управленческих и правовых решений по улучшению состояния жилищно-коммунального хозяйства, выявлены нарушения и упущения в сфере обслуживания населения.

Ежегодно организациями системы ЖКХ рассматривается более 75 тысяч обращений граждан и юридических лиц, 40% из которых посвящены вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда, 20% – благоустройства, освещения, соблюдения санитарных правил.

В ходе проверки прокуроры установили многочисленные факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений, в том числе сроков выполнения заявок по устранению недостатков при оказании услуг. В большинстве случаев это обусловлено низкой исполнительской дисциплиной и отсутствием должного контроля.

В частности, почти полгода понадобилось специалистам одного из ЖЭУ Минска для выполнения заявки собственника квартиры о разгерметизации стыков стеновых панелей жилого дома, при том что работа подлежала выполнению в течение семи дней. На основании предписания Генпрокуратуры работы были проведены незамедлительно.

Прокуроры отметили, что изучение деятельности с обращениями граждан в Министерстве сводилось к сравнению количественных показателей (рост, снижение) и описанию тематики заявлений. Отсутствовала аналитическая составляющая по выявлению проблем и нарушений, причин и условий, их порождающих. Соответственно, не вырабатывались предложения по устранению имевшихся недостатков, повышению качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг, не практиковалась оценка труда должностных лиц, действия или бездействия которых стали причиной обоснованных жалоб.

Установлены системные недостатки в работе уполномоченных на ведение административного процесса в отношении граждан, которые не соблюдали правила пользования жилыми помещениями (ч.1 ст.21.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях). Распространены факты пропуска процессуальных сроков, нарушений норм о принятии достаточных мер по всестороннему исследованию обстоятельств правонарушений. Допускались случаи необоснованного прекращения дел на стадии их подготовки к рассмотрению, волокиты – это позволяло избегать ответственности за истечением сроков наложения взыскания.

Причины такого положения – не всегда правильные понимание и применение ответственными должностными лицами организаций ЖКХ законодательства о порядке ведения административного процесса, со стороны руководства вышестоящих организаций – недостаточный ведомственный контроль за ходом его ведения и принятием решений по делам об административных правонарушениях.

В итоге Генеральная прокуратура внесла министру ЖКХ представление об устранении выявленных нарушений и недостатков.

По результатам его рассмотрения министерство приняло комплекс организационно-практических мер, в том числе направленных на повышение квалификации должностных лиц в сфере применения профильного законодательства, ряд работников привлечен к дисциплинарной ответственности.