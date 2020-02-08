ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КВАДРАТНЫЙ МЕТР МИНСКИХ КВАРТИР В 2020 ГОДУ ДОРОЖАЕТ В СРЕДНЕМ НА $1 В ДЕНЬ
12:01 11.02.2020

2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске.

Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, квадратный метр дорожает в среднем на $1 в день. За минувшую неделю, c 3 по 10 февраля 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,8% и составил 1438 $/м2.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1314 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 5,2%.

После четырех недель непрерывного роста предложение квартир впервые сократилось. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 2,1%. Быстрее других из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-6,3%), других типов квартир стало меньше на 0,5−1,4%.

Последний раз доля 1-комнатных квартир была такой низкой на рубеже 2017−2018 годов. Тот период также был отмечен ростом цен на квартиры.

Бурный рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,6%), остальные приросли в цене на 0,5−1%.

Лишь в Первомайском районе столицы зарегистрировано небольшое снижение цен на квартиры (-0,4%). В остальных районах цены росли, в Партизанском, Советском и Центральном темпы роста цен превысили 1% в неделю.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 829 $/м2 (-0,1%), Витебск — 636 $/м2 (+0,3%), Гомель — 631 $/м2 (+0,5%), Гродно — 765 $/м2 (+0,2%), Могилев — 646 $/м2 (+1%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.02.2020
валюта курс
EUR 2.3857
USD 2.1762
RUB 3.4269
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3920 +0.0063
USD 2.1847 +0.0085
RUB 3.4246 -0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3900 2.3950
USD 2.1910 2.1950
RUB 3.4200 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0890 1.0930
EUR/RUB 69.7000 70.0000
USD/RUB 63.9500 64.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте