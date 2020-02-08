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ЭКОНОМИКА РБ
КВАДРАТНЫЙ МЕТР МИНСКИХ КВАРТИР В 2020 ГОДУ ДОРОЖАЕТ В СРЕДНЕМ НА $1 В ДЕНЬ
12:01 11.02.2020
2020 год удивляет непривычно высокой скоростью изменения цен на квартиры в Минске.
Как пишет информационно-аналитический центр Realt.by, квадратный метр дорожает в среднем на $1 в день. За минувшую неделю, c 3 по 10 февраля 2020 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,8% и составил 1438 $/м2.
Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,4% и составила 1314 $/м2. За последний год рост цен на первичном рынке жилья составил 5,2%.
После четырех недель непрерывного роста предложение квартир впервые сократилось. Количество выставленных на продажу квартир снизилось за неделю на 2,1%. Быстрее других из базы вымывались 1-комнатные квартиры (-6,3%), других типов квартир стало меньше на 0,5−1,4%.
Последний раз доля 1-комнатных квартир была такой низкой на рубеже 2017−2018 годов. Тот период также был отмечен ростом цен на квартиры.
Бурный рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+1,6%), остальные приросли в цене на 0,5−1%.
Лишь в Первомайском районе столицы зарегистрировано небольшое снижение цен на квартиры (-0,4%). В остальных районах цены росли, в Партизанском, Советском и Центральном темпы роста цен превысили 1% в неделю.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 829 $/м2 (-0,1%), Витебск — 636 $/м2 (+0,3%), Гомель — 631 $/м2 (+0,5%), Гродно — 765 $/м2 (+0,2%), Могилев — 646 $/м2 (+1%).
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