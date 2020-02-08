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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ЗАБИРАЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ НЕФТЬ ИЗ «ДРУЖБЫ» ДЛЯ ЗАГРУЗКИ НПЗ
11:33 11.02.2020
Беларусь ведет забор технологической нефти из трубопровода «Дружба», чтобы обеспечить работу белорусских НПЗ.
«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации поставок мы используем технологическую нефть», – рассказали Sputnik.by в пресс-службе концерна «Белнефтехим».
При этом там сделали особый акцент на том факте, что отбирается белорусская технологическая нефть с участков, которые не задействованы в транзите российского сырья в Европу.
«Это не партизанщина, и не скажется на объемах транзита российской нефти», – подчеркнули в пресс-службе, отметив, что российская компания «Транснефть» была проинформирована о действиях белорусской стороны на незадействованных участках магистрального нефтепровода.
В настоящее время применяются технологии консервации участков «Дружбы», которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.
«Технологически все сделано правильно так, что не повлияет на транзит», – заверили в пресс-службе концерна.
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