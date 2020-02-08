Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за январь 2020 г не индексируются. Об этом сообщает Министерство труда и соцзащиты.

Индексация минимальной заработной платы и денежных доходов населения в Беларуси проводится с учетом инфляции и в случае, если индекс потребительских цен превысил порог в 5% с момента предыдущего пересмотра размеров доходов.

По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за январь 2020 г. к декабрю 2019 г. составил 100,9%.

«Индекс потребительских цен за январь 2020 г. не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра бюджета прожиточного минимума (ноябрь 2019 г.). Таким образом, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за январь 2020 г. не подлежат», - говорится в сообщении министерства.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за январь 2020 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 239 рублей 87 копеек.

По информации Минтруда и соцзащиты, индексация денежных доходов, установленных от базовой величины и базовой ставки, за январь 2020 г. произведена в виде единовременного пересмотра.

Напомним, минимальная заработная плата в Беларуси установлена с 1 января 2020 г. в размере 375 рублей (постановление Совета министров № 582 от 29 августа 2019 г.).